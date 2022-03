UAlg debate fronteiras entre Arte e Ciência com uma conferência e uma exposição

A Conferência “Medicina: Ciência e Tecnologia ou Arte e Filosofia”, terá lugar no próximo dia 25 de março, sexta-feira, às 15h00, no Anfiteatro Verde (Edifício 8 do Campus de Gambelas) e integra as Jornadas Nacional de Ciências Biomédicas.

PUB

A Conferência é complementar à exposição “Visões”, que irá estar patente na Biblioteca da Universidade do Algarve (Gambelas) até 31 de março de 2022.

“Visões ajuda-nos a ultrapassar a deformação cultural que nos leva a julgar que Arte e Ciência nunca se encontram (…) Arte e Ciência têm a mesma missão (criar), recorrem ao mesmo instrumento (talento) e são duas vias de descoberta. A exposição “Visões – o interior do olho humano” exemplifica este encontro perfeito entre Arte e Ciência”.

A mostra “Visões” reúne um leque de fotografias reais, captadas no interior do olho humano, “acabando por se relevar um instrumento de comunicação inovador entre Ciência e Arte. São histórias de sucesso da medicina e da Oftalmologia portuguesa, mas não só, porque a física, a matemática, a arquitetura, a engenharia de estruturas, ou simplesmente a estética estão presentes e existem, obrigatoriamente, dentro de cada olho humano”.

“Escolhemos imagens de olhos que falam. Falam da vida que existe nesse interior escondido, do estilo de vida de cada um, do ADN que herdaram ou das lesões que tiveram de enfrentar. São histórias reais que começam a ser contadas num encontro de olhares, testemunhado pela luz. Sem esta interação entre luz e matéria nada seria visível. Uma e outra permitem-nos aceder ao mundo real e, também ao interior do olho humano”, descreve a organização.