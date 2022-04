UAlg e São Brás de Alportel colaboram na arqueologia

A Universidade do Algarve (UAlg) e a Câmara Municipal de São Brás de Alportel formalizaram um acordo que vai permitir apoio técnico-científico em atividades e projetos a decorrer no concelho, anunciou a autarquia.

A assinatura deste acordo com a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais decorreu a 27 de abril durante as comemorações do Dia Mundial do Património, pretendendo ” ser um primeiro passo de um longo caminho rumo à valorização do Património Arqueológico do território são-brasense, que guarda memórias ancestrais que importam revelar”, segundo o comunicado.

O acordo inclui a colaboração da UAlg em ações de informação e dinamização para aproximar a comunidade do conhecimento da sua história e a colaboração na dinamização do Centro Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha de São Brás de Alportel, colaborando também no estudo de elementos encontrados recentemente.