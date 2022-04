UAlg emite nota de pesar pelo falecimento de José Leite Pereira

Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve, manifesta, em nome de toda a comunidade académica, o mais profundo pesar pelo falecimento de José Joaquim dos Reis Leite Pereira e endereçar “à família e amigos as mais sinceras e sentidas condolências”. José leite Pereira tinha 73 anos de idade.

Licenciado em Economia pelo ISCEF (atual Instituto Superior de Economia e Gestão – ISEG) e detentor de um vasto currículo profissional, José Leite Pereira ocupou cargos de relevo. Foi técnico-coordenador da Direção Regional do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, em Faro, diretor regional do Algarve do Instituto Nacional de Estatística e diretor regional da Economia do Algarve, entre outros.

Durante estes anos, a sua ligação à Universidade do Algarve como docente nunca foi interrompida. Começou como assistente convidado em 1983, passando a professor auxiliar convidado da Faculdade de Economia desde 1990. Mesmo depois da aposentação manteve as suas funções de docente a título gracioso, no curso de Economia, até à atualidade.

A UAlg decretou três dias de luto académico.

Mais informações sobre as cerimónias fúnebres serão disponibilizadas brevemente, refere a UAlg no seu site oficial.