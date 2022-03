UAlg promove I Encontro de Boas Práticas para o Envelhecimento Ativo

O I Encontro de Boas Práticas para o Envelhecimento Ativo e Saudável do Algarve, realizou-se no dia 18 de março, no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve (UAlg).

PUB

A iniciativa foi promovida pelo Algarve Active Ageing – A3, com vista a divulgar as melhores práticas do Algarve no âmbito do envelhecimento ativo e saudável, fomentando o debate na procura de melhores soluções e abordagens para a melhoria da qualidade de vida da população sénior.

O Algarve Active Ageing – A3 surge de um consórcio criado entre a Universidade do Algarve e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR), sendo dinamizado pelo Centro Académico Algarve Biomedical Center (ABC). É um ecossistema que reúne mais de 80 organizações na ótica da hélice quadrupla: academia, governança, empresas e sociedade civil. As entidades trabalham de forma colaborativa no desenvolvimento de soluções inovadoras, promovendo o envelhecimento ativo e o aumento do número de anos de vida saudável, com impacto na população da região do Algarve.

O Prémio surge em resposta a diversos objetivos propostos nas atividades do projeto PSL, alinhados com os objetivos do consórcio Algarve Active Ageing – A3, enquanto catalisador da criação de sinergias positivas entre os diversos parceiros regionais, com o objetivo de estabelecer uma abordagem abrangente e baseada na inovação para o envelhecimento ativo e saudável no Algarve.

Foram submetidas 55 boas práticas por promotores e copromotores dos 16 municípios do Algarve, distribuídas pelas quatro categorias a concurso: Saúde (21 candidaturas), Território Inclusivo (9 candidaturas), Coesão e Participação Social (21 Candidaturas) e Economia Grisalha (4 candidaturas). As 55 boas práticas são implementadas na região por 167 parceiros e promotores.

Na categoria Saúde foi selecionada a boa prática “Reabilitar para a Vida” (Centro Humanitário de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa, Câmara Municipal de Tavira, Câmara Municipal de Castro Marim, Câmara Municipal de Alcoutim, NOS, Samsung, Rotary Club Tavira e pelo Portugal Inovação Social, cofinanciado pelo CRESC ALGARVE 2020; PORTUGAL 2020).

Na categoria Território Inclusivo foi selecionado o projeto “+ Próximo” (Centro Humanitário de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa, Câmara Municipal de Alcoutim e Ministério da Administração Interna).

Na categoria Coesão e Participação Social a boa prática vencedora foi a “Aldeia dos Saberes e dos Afetos” (Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte, Junta de Freguesia de Alte, Câmara Municipal de Loulé, Escola Profissional de Alte, Farmácia Horta Figueiredo).

Na categoria Economia Grisalha a boa prática selecionada foi a “Oficina Móvel Loulé Sénior – A Câmara Mais Perto do Cidadão”, (Câmara Municipal de Loulé e as juntas de freguesia do território (Almancil, Alte, Ameixial, Salir, Boliqueime, Quarteira, S. Clemente, S. Sebastião e União de freguesias Querença, Tor e Benafim).

O Encontro contou com cerca de 160 participantes de todos os municípios da região, que elegeram a melhor boa prática por categoria.

No âmbito do evento foram ainda anunciados os vencedores do Concurso de Fotografia “Envelhecimento Saudável e Ativo para a Longevidade e Vida Autónoma”.

As 10 melhores fotografias integrarão a exposição de fotografia “Envelhecimento Saudável e Ativo para a Longevidade e Vida Autónoma”, que inaugurará na Universidade do Algarve, seguindo para a Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas, para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo e, por último, para a CCDR Algarve.