UAlg tem 1500 vagas e 44 licenciaturas para o concurso nacional 2021/22

A Universidade do Algarve disponibiliza 1500 vagas para o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2021, anunciou a instituição, especificando que o prazo normal para a apresentação da candidatura à primeira fase se inicia no próximo dia 6 (sexta-feira) e termina a 20 de agosto.

Recorde-se que todos os alunos que ingressem na Universidade do Algarve (UAlg) em primeira opção, com nota de candidatura igual ou superior a 17 valores, irão ter bolsa de excelência. Atribuídas aos melhores alunos de cada curso de licenciatura e mestrado integrado, que se matriculam no 1.º ano, pela primeira vez, as bolsas pagam integralmente o valor da propina no ano letivo 2021/2022.

O valor da propina mantém-se nos 697 euros, que podem ser liquidados em dez prestações mensais.

A UAlg oferece cursos de formação inicial e pós-graduada, nas suas diversas áreas de formação: Artes, Comunicação e Património ; Ciências Exatas e Naturais ; Ciências Sociais e da Educação ; Ciências e Tecnologias da Saúde ; Economia, Gestão e Turismo ; Engenharias e Tecnologias .

Para o ano letivo de 2021/2022, a UAlg disponibiliza 44 cursos de licenciatura e um mestrado integrado. Ao nível das licenciaturas, a UAlg vai reforçar a sua oferta formativa com a abertura do curso de Fisioterapia.

Os alunos que pretendam ingressar na Universidade do Algarve poderão consultar quais os cursos disponíveis, as condições de acesso e outras informações úteis em:

https://www.ualg.pt/sabe-tudo-sobre-o-concurso-nacional-de-acesso-ao-ensino-superior

