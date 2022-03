Ucrânia: Algarve reforça apoio às estruturas de acolhimento de refugiados

A Comissão Diretiva do Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020, na sequência da proposta apresentada pelo Alto Comissariado para as Migrações (ACM), aprovou o reforço do apoio ao funcionamento das estruturas regionais de acolhimento e integração de refugiados e migrantes.

A decisão decorre da “necessidade urgente de resposta à situação de crise humanitária provocada pela invasão da Ucrânia e do consequente afluxo ao Algarve de um número crescente de refugiados ucranianos, requerentes de proteção temporária”, pode ler-se no comunicado enviado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR).

O apoio visa, não só permitir a melhoria da prestação de serviços de acolhimento temporário, mas também a promoção de uma melhor integração social os refugiados da guerra na Ucrânia.

Os fundos europeus geridos, pelo programa operacional regional, serão mobilizados no apoio ao acolhimento e integração de refugiados ucranianos, refere a CCDR Algarve.

O Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM) de Faro e os Centros Locais do Algarve (CLAIM), constituem respostas integradas aos refugiados e migrantes, prestando, entre outros, serviços de acolhimento especializado, apoio jurídico, psicossocial, apoio à inserção profissional e ao retorno voluntário, prestado por via de um atendimento especializado em diferentes suportes e línguas, através da ação de mediadores qualificados.