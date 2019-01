UHF atuam este sábado em Sagres com entrada livre

.

A banda de rock UHF, liderada por António Manuel Ribeiro, dá um concerto no pavilhão multiusos de Sagres (recinto da antiga escola primária), no próximo dia 19 de janeiro, pelas 21h30, com entrada livre.

Na bagagem, o grupo traz quatro décadas de músicas de grande sucesso. “Rua do Carmo”, “Cavalos de Corrida”, “Menina Estás à Janela”, “Foge Comigo Maria”, “Matas-me Com o Teu Olhar”, “Menino (Canção da Beira Baixa)” e “No Comboio Descendente” são alguns dos temas que compõe o reportório dos UHF, que prometem celebrar em Sagres 40 anos de canções escritas sobre a banda e o mundo.

Trata-se de mais uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, no âmbito das comemorações do feriado municipal 2019, que irão decorrer de 12 a 22 de janeiro (Dia do Município).

Os UHF surgiram em Almada, em 1978, e têm 17 álbuns de estúdio editados em quatro décadas de carreira. Atualmente, a banda é formada por António Manuel Ribeiro, António Corte-Real, Luís Simões, Fernando Rodrigues e Ivan Cristiano.

Mais tarde, no dia 26 de janeiro, o vocalista dos UHF é o convidado da primeira sessão deste ano da rubrica “À conversa com…”, na biblioteca municipal de Silves, pelas 21h30, também com entrada livre.

O cantor, compositor e escritor estará em Silves onde, num ambiente e conversa informais, o público poderá ficar a saber ainda mais sobre o vocalista dos UHF, sobre o seu livro “És meu, disse ela” e, ainda, sobre o seu extenso percurso musical.