União das Freguesias de Faro: Orçamento Participativo está a ser votado

Está a decorrer, desde ontem, a votação da 3ª edição do orçamento participativo da União das Freguesias de Faro.

A votação visa escolher 4 projetos a implementar, onde todos os cidadãos recenseados na União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) estão convidados a participar.

As 9 propostas a votação podem ser consultadas na página eletrónica da União de Freguesias em: www.uf-faro.pt e incluem projetos culturais, comunitários e sociais em vários locais do território da Freguesia.

O período de votação prolonga-se até 16 de setembro e os eleitores poderão exercer o seu direito de voto, apenas uma vez, na sede da União das Freguesias de Faro e nas suas delegações (São Pedro e Culatra), nos dias úteis entre as 9h00 e as 17h30.

Poderão ainda votar na Feira do Doce Regional e Conventual, que se realiza até 25 de agosto no Jardim Manuel Bivar, entre as 18h00 e as 24h00 e no Mercado Municipal de Faro nos dias 31 de agosto, 13 e 14 de setembro entre as 10h00 e as 14h00.