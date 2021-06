União de Freguesias de Faro em 1.º lugar nas Eco-Freguesias XXI

A União de Freguesias de Faro alcançou o primeiro lugar a nível nacional no programa Eco-Freguesias XXI, com um índice de 96,72%, anunciou a autarquia.

A cerimónia de entrega dos galardões decorreu em Pombal, com o objetivo de “premiar a adoção de boas práticas no domínio da sustentabilidade e em particular na vertente ambiental contribuindo para territórios mais sustentáveis e amigos do ambiente”.

Foram avaliados 10 indicadores, com a União de Freguesias de Faro a destacar-se nos Espaços Públicos, Gestão Ambiental, Promoção da Economia Local, Serviços de Proximidade, Desenvolvimento Sociocultural, Promoção da Biodiversidade e Informação e Participação Pública.

Para o presidente da União de Freguesias de Faro, Bruno Lage, “é um orgulho para Faro e para os farenses a obtenção deste excelente resultado que é o corolário de um conjunto de medidas que têm sido implementadas ao longo dos últimos anos para valorizar a nossa freguesia e aumentar a sua qualidade de vida”.

O responsável acrescenta ainda que este prémio “é fruto de uma visão estratégica e de uma política de sustentabilidade e de responsabilidade ambiental que implementámos nos procedimentos e nas iniciativas da Junta de Freguesia”.

Para o autarca, este é “um reconhecimento que aumenta a responsabilidade desta Junta de Freguesia nas matérias da sustentabilidade e que deve ser encarado como um compromisso em continuar este percurso, o único que assegurará a qualidade de vida e um ambiente saudável e equilibrado”.

