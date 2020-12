Universidade do Algarve tem novo portal online “mais intuitivo”

A Universidade do Algarve (UAlg) anunciou que já está disponível um novo site institucional, em ualg.pt, plataforma criada de raiz que apresenta “um interface mais intuitivo e otimizado a todos os dispositivos, de fácil acesso, com vista a potenciar a comunicação e a facilitar a interação com os diversos públicos”.

Entre as principais novidades está uma área de destaques, onde facilmente poderão ser consultadas todas as informações académicas, notícias da atualidade, agenda, ou um “super menu” para uma navegação rápida e assertiva, entre outras funcionalidades, proporcionando uma melhor experiência de navegação ao utilizador. Com um motor de busca operativo, toda a oferta formativa passa a estar agora mais acessível para consulta segmentada.

De forma a garantir uma maior visibilidade das faculdades e escolas, também estas passam a ter páginas mais personalizadas, com identidade própria, mas inseridas na “arquitetura” comum a todo o portal, releva a Universidade.

Esta reformulação também se focou no elemento visual. Seguindo as mais recentes tendências de web design, foi desenvolvido em drupal 8.9, numa versão responsiva, de forma a adaptá-lo à realidade móvel, facilitando a sua navegação em todos os dispositivos móveis.

Para André Botelheiro, coordenador do Gabinete de Comunicação da Universidade do Algarve, “o novo portal ualg.pt procurou incorporar o ADN da instituição. Utilizando uma linguagem gráfica jovem, mas arrojada, centrada no utilizador, proporciona uma experiência de navegação com ênfase na simplicidade e originalidade de soluções. Sem esquecer os conteúdos que extravasam a vida no campus, e que são tão valorizados por todos os que querem ‘estudar onde é bom viver’, toda a informação é disponibilizada em formato bilingue (português e inglês)”. Resultado do intenso trabalho interno, a equipa do Gabinete de Comunicação contou com o apoio e experiência de um consultor externo no desenvolvimento e programação. “O novo portal da UAlg será seguramente uma referência nacional e internacional, fazendo jus à marca Universidade do Algarve”, refere André Botelheiro

“A partir deste momento, a UAlg passa a estar ainda mais próxima, à distância de um clique de qualquer utilizador”, conclui a instituição.

