Urgência da pediatria de Faro encerrada até domingo

O serviço de urgência do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) em Faro está encerrado desde quinta-feira à noite até domingo de manhã, anunciou o diretor clínico Horário Guerreiro.

Numa publicação na sua página de Facebook, o diretor refere que este encerramento deve-se à “falta de médicos, pediatras e clínicos gerais” e que “as crianças que necessitem deverão dirigir-se aos Serviços de Urgência Básica (SUB)” de Vila Real de Santo António, Loulé, Albufeira e Lagos ou à urgência de Portimão.

“Apesar de todos os esforços e do apelo às entidades superiores, não foi possível reunir médicos suficientes”, acrescenta.

No entanto, Horácio Guerreiro afirma que “o apoio às duas maternidades está garantido” e que “haverá pediatras em Portimão”, nos cuidados intensivos, no apoio ao internamento e no bloco de partos de Faro.

“É uma profunda tristeza chegar a esta situação, mas não é por falta de diligência, pois batemos a todas as portas. Assumimos as próprias responsabilidades. Porventura, outros passarão ideia diferente. Humildemente, pedimos desculpa aos nossos concidadãos”, conclui o diretor clínico.