Velejadores algarvios iniciam campanha rumo a Paris 2024 em Maiorca

Realiza-se, em Palma de Maiorca (Espanha), até ao dia 09 de abril, o Troféu Princesa Sofia, disputado por classes olímpicas de vela. Três velejadores algarvios integram a Equipa Olímpica Portuguesa.

O campeonato, que arrancou no dia 04 de abril, marca o início das competições de vela, que têm como objetivo o apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A prova conta com 800 tripulações inscritas, mais de 1000 velejadores, provenientes de 62 nacionalidades, distribuídas pelas 10 classes olímpicas em competição.

Apesar de não ser ainda uma prova que garanta o lugar nos Jogos Olímpicos, é a primeira prova pontuável para o circuito mundial organizado pela World Sailing (Federação Internacional de Vela), onde grande parte dos velejadores presentes vão, ao longo dos próximos três anos, competir pera se qualificarem para Paris2024.

Portugal vai marcar presença com 12 velejadores. Na Classe 470, participam os algarvios Beatriz Gago e Rodolfo Pires. Na Fórmula Kite Men, Pedro Marcos é o representante algarvio em prova.

Para a dupla algarvia “o Troféu Princesa Sofia é o primeiro grande campeonato de absolutos que vamos fazer enquanto equipa. Queremos pôr em prática o que temos vindo a trabalhar até aqui e, ganhar experiência para os campeonatos que vamos ter ao longo da época.”

Para Pedro Marcos, atleta do Clube Internacional da Marina de Vilamoura (CIMAV) e atual campeão nacional de Fórmula Kite, “o nível da frota inscrita no Princesa Sofia é muitíssimo elevado, estarão presentes praticamente todos os melhores atletas do mundo da modalidade. Serão certamente regatas muito disputadas, esperemos que as condições de vento permitam realizar o número de regatas previstas, de forma a tirar o máximo partido da competição. Estou curioso também para ver o resultado dos treinos com os mais novos, que evoluíram bastante neste último ano, e certamente estarão competitivos”.