“Viagens na Minha Terra” – um passeio de bicicletas com leituras encenadas em Vila do Bispo

No próximo domingo, dia 2 de junho o programa DiVaM irá acolher o projeto “Viagens na Minha Terra”, um passeio de bicicletas com leituras encenadas na paisagem do barlavento algarvio.

O título do projeto apropria-se do título do livro do escritor português Almeida Garret “Viagens na Minha Terra” e consiste num passeio de bicicleta, da Ermida de Nª Sra de Guadalupe à Fortaleza de Sagres. Será efetuada a apresentação e encenação de pequenas histórias reinterpretadas sobre as diferentes culturas – grega, romana, árabe, cristã – em três lugares.

O ponto de encontro será na Ermida de N.ª Sr.ª de Guadalupe, às 9h30, monumento onde se inicia a primeira leitura encenada, estando prevista uma paragem em “Mãe d´Agua” (Vila do Bispo), pelas 11h15, onde será feita a segunda leitura, e a chegada à Fortaleza de Sagres está prevista para as 13h30. Em cada leitura encenada, exceto na primeira, os participantes terão água, uma peça de fruta e um pequeno snack, e no final do percurso, na Fortaleza de Sagres, haverá um piquenique.

Com Helena Flor Dias, Joana Melo e Maria da Conceição Gonçalves (leituras encenadas) e Susana de Medeiros e Reinhold Spielberger (guias), o passeio tem a duração de cerca de 4h30 e percorre cerca de 17 quilómetros. A iniciativa é gratuita, mas com inscrição prévia através de tertúlia.associacao@gmail.com

Este é um projeto da Tertúlia Associação Sócio Cultural de Aljezur e integrado no DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos – programa cultural organizado pela Direção Regional de Cultura do Algarve.