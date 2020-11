Vídeo promocional do VidaMar Resort Hotel Algarve já ganhou oito prémios

A curta-metragem promocional do VidaMar Resort Hotel Algarve, “You Only Love Once”, produzida no final do ano passado, já ganhou ao longo de 2020 oito prémios no mercado cinematográfico de Turismo internacional, anunciou hoje aquela unidade hoteleira da Praia da Rocha, Portimão.

O filme está ainda nomeado para um dos mais prestigiados prémios do Comité Internacional de Festivais de Filmes de Turismo (CIFFT) – Melhor Filme do Mundo de Turismo.

Filmado no resort e na magnífica paisagem da Praia dos Salgados, “You Only Love Once” retrata “todo o ambiente envolvente de serenidade, hospitalidade, romance e sonho que se vive no VidaMar Resort Hotel Algarve”, destaca a empresa.

“Com esta produção, a Administração do VidaMar Hotels & Resorts pretende homenagear as bonitas histórias de vida de cada hóspede que já passou pelo hotel, as boas recordações e a vontade de querer voltar”, acrescenta.

Com foco “numa história de amor, na saudade e na força do destino, o filme reúne lembranças felizes do passado de um casal, vividas no cenário de conforto e bem-estar do VidaMar Resort Hotel Algarve”.

Com estreia prevista para dezembro nos canais digitais, a curta-metragem faz parte da estratégia integrada de comunicação e marketing da marca VidaMar Hotels & Resorts, conclui a empresa.