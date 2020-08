Vila do Bispo apoia bombeiros voluntários do concelho

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Vila do Bispo assinou em julho um protocolo de colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do concelho que prevê uma comparticipação no valor de 70 mil euros anuais “para garantir a operacionalização de uma equipa permanente de intervenção e socorro no município”, anunciou a autarquia.

A este apoio soma-se o encargo financeiro anual da Câmara Municipal de Vila do Bispo, com um valor superior a 319 mil euros, que é atribuído aos bombeiros do concelho no âmbito do protocolo de colaboração permanente, além da apólice de seguro, 70% dos custos com transporte de doentes e pessoas com problemas de mobilidade e deficiência económica e de mais de 10 mil euros para aquisição de fardamento e outros apoios pontuais.

Segundo o comunicado, o presidente do município, Adelino Soares, “materializa desta forma a preocupação do seu executivo na área da Proteção Civil e o contínuo apoio aos bombeiros voluntários para assegurar uma resposta ainda mais eficaz a situações de emergência no concelho, sendo, assim, mais um importante apoio atribuído para salvaguarda de pessoas e bens”.

Esta equipa permanente de intervenção e socorro é composta por cinco elementos e tem como objetivo garantir em permanência e prontidão, a cobertura de 24 horas por dia e 365 dias por ano, as missões de proteção civil e de socorro à população do concelho de Vila do Bispo.

As missões podem ser, designadamente, casos de incêndio, inundações, desabamentos, abalroamentos, naufrágios, salvamento em baixo e grande ângulo, sinistrados no âmbito de emergência pré-hospitalar e minimização de riscos em situações de previsão ou ocorrência de acidente grave.