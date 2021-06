Vila do Bispo celebrou Dia da Criança com oferta de lembranças

Para assinalar o Dia Mundial da Criança, celebrado a 1 de junho, a Câmara Municipal de Vila do Bispo ofereceu lembranças a todas as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do concelho, anunciou a autarquia.

A presidente do município, Rute Silva, visitou o jardim-de-infância e a escola do primeiro ciclo de Vila do Bispo para entregar as lembranças, que foram posteriormente distribuídas pelas crianças.

Os alunos do pré-escolar e do primeiro e segundo ano do ensino básico receberam o livro “Uma mão cheia”, do escritor Pedro Seromenho, enquanto os estudantes do terceiro e quarto ano receberam a obra “Os Aventureiros e os Piratas da Falésia”, de Isabel Ricardo.

Todas as crianças receberam ainda uma t-shirt alusiva ao Dia Mundial da Criança.

Para a autarca, “a oferta de livros reveste-se de particular importância uma vez que o livro é uma ferramenta fundamental no desenvolvimento cognitivo e na aquisição de conhecimentos por parte das crianças, pois além da sua componente lúdica e pedagógica, estimula o prazer de ler e a imaginação” segundo o comunicado.

