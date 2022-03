Vilamoura: 1ª Corrida pela Diabetes doa bens essenciais à Ucrânia

A 1ª Corrida pela Diabetes, promovida pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia e o Abbott, em parceria com a Diabetes Team Portugal, realiza-se já no próximo sábado, 12 de março, pelas 08:30, com saída do Centro de Congressos do Hotel Tivoli Marina Vilamoura.

Para fazer face ao momento vivido pelo povo ucraniano, a 1ª Corrida pela Diabetes associou-se à Casa da Ucrânia – Associação Cultural e de Solidariedade Social para a doação de bens.

Os bens de primeira necessidade em falta são compressas, álcool, soro fisiológico, Betadine, ligaduras elásticas, luvas, desinfetantes de superfícies, calçado, toalhitas, fraldas e brinquedos para as crianças. Os participantes da corrida e a população em geral que se queira juntar poderão fazer a doação de bens no dia 12 de março, entre as 08:00 e as 11: 00h em frente ao Centro de Congressos do Hotel Tivoli Marina.

Poderá consultar aqui o circuito completo da corrida.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas aqui até ao próximo dia 10 de março, quinta-feira.

A todos os participantes será entregue o kit de participante que inclui uma t-shirt, dorsal e o chip de controlo de tempo que será entregue no stand da 1ª Corrida pela Diabetes situado à entrada do Centro de Congressos do Algarve, durante o dia 11 março, sexta-feira até às 19:00.