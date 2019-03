Vilamoura inaugura parque de estacionamento

É inaugurado esta sexta-feira, 8 de março, pelas 14h30, o novo parque de estacionamento de Vilamoura, localizado na área adjacente à Rua Melvin Jones/estrada de Quarteira.

O parque conta com 159 lugares de estacionamento, dos quais 5 dizem respeito a lugares para deficientes. Numa zona em que a mobilidade clicável é uma forte aposta, foram ainda instalados 5 apoios para estacionamento de bicicletas, o que totaliza 10 lugares individuais de parqueamento.

Relativamente ao arranjo paisagístico, foi mantida a maioria das árvores existentes, tendo-se procedido à poda e limpeza, plantando-se também arbustos na área envolvente dos estacionamentos.

Nos acessos pedonais, procedeu-se à compatibilização do parque com os acessos já existentes a Sul e Também se construiu um passeio exclusivamente pedonal na Rua Melvin Jones, realçando um perfil plano, de forma a contemplar e promover todos os tipos de mobilidade no interior do parque.

Este equipamento irá dotar aquele que é um dos principais polos do turismo algarvio de melhores condições ao nível da circulação rodoviária e estacionamento, fatores que serão determinantes sobretudo nos meses de verão em que a afluência de visitantes faz aumentar de forma acentuada o número da população do Concelho.