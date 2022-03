Vilamoura recebe o 18.º Congresso Português de Diabetes

O 18.º Congresso Português de Diabetes decorre entre os dias 10 e 12 de março, no Centro de Congressos do Algarve, em Vilamoura. Organizado pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia, o evento conta com a participação da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP).

A APDP vai participar no 18.º Congresso Português de Diabetes com sete intervenções de vários profissionais de saúde, que irão partilhar o conhecimento e experiência adquiridos graças à prática clínica e ao desenvolvimento de projetos na comunidade que desenvolvem na Associação.

Pé Diabético, neuropatia diabética dolorosa, diabetes tipo 1, monitorização contínua da glicose, “Valor em Saúde”, “Educação em grupo à distância”, “Baixa Visão e Diabetes – (Re)educar para reabilitar” e “Insulinoterapia: 100 Anos de Histórias até à Geração Mais Nova” são os temas a abordar por vários médicos e enfermeiros da APDP.

“A diversidade de temas que a APDP vai abordar nos simpósios e conferências pelos quais é responsável neste 18.º Congresso Português de Diabetes, demonstram a qualidade técnica, científica e clínica dos profissionais de saúde que desenvolvem a sua atividade na associação. Assim, hoje assumimo-nos como mais do que uma associação de doentes. Somos uma associação especializada no tratamento e gestão da diabetes, com muita vontade de partilhar com todos aqueles que trabalham nesta área, as melhores páticas que estamos a conseguir implementar”, explica José Manuel Boavida, presidente da APDP.