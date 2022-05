Vilarrealenses são vice-campeões do mundo de pesca ao fundo

A Seleção Nacional de Pesca Desportiva, composta por três atletas do concelho de Vila Real de Santo António, conquistou o título de vice-campeã do mundo de surfcasting (pesca ao fundo), no escalão de sub-21, anunciou a autarquia.

Desta equipa fazem parte Luís Martins, natural de Vila Real de Santo António, e Duarte Rodrigues e Dinis Rodrigues, naturais de Vila Nova de Cacela.

O atleta Dinis Rodrigues conquistou ainda o título de vice-campeão do mundo na categoria individual, com uma diferença de quatro pontos para o primeiro lugar que foi entregue à seleção espanhola.

Segundo a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, “a participação destes desportistas é fruto das suas excelentes classificações no escalão de sub-21 a nível nacional e pertencem à Associação Desportiva Praia da Manta Rota”.

Este campeonato do mundo decorreu em Tremblade, em França, entre os dias 23 e 30 de abril.