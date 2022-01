Voleibol: Seniores femininas de Albufeira na final da Taça Regional

A equipa das seniores femininas de voleibol do Atlético Clube de Albufeira vão disputar a final da Taça Regional do Alentejo e Algarve, no dia 12 de fevereiro, anunciou o emblema.

O jogo de voleibol das meias-finais da Taça Regional decorreu no sábado, na Guia, no concelho de Albufeira, conta o ADF Loulé, com um resultado de 3-0 (25-14/25-14/25-8).

“Num jogo onde houve momentos de algum equilíbrio, as albufeirenses acabaram por levar a melhor”, refere o clube.

Em comunicado, o Atlético Clube de Albufeira destacou algumas atletas como Carolina Carmo, Daniela Martins e Catarina Arvela.