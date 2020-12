Volta ao Algarve será a primeira prova de ciclismo do País em 2021

A Volta ao Algarve vai ser, ao contrário do que é habitual, a primeira prova do calendário velocipédico em Portugal na próxima temporada, com a 82.ª Volta a Portugal a estar marcada para a habitual primeira quinzena de agosto.

De acordo com o plano de atividades da Federação Portuguesa de Ciclismo, a ‘Algarvia’, a única prova do calendário da categoria UCI ProSeries a disputar-se em Portugal, vai correr-se de 17 a 21 de fevereiro, antes mesmo da Prova de Abertura (07 de março), que tradicionalmente abre a época.

O outro grande destaque da temporada que se estende competitivamente até setembro é a Volta a Portugal, cuja 82.ª edição, substituída este ano por uma edição especial devido à pandemia de covid-19, decorrerá entre 04 e 15 de agosto.

Além das duas corridas, haverá mais três corridas internacionais em Portugal: Clássica da Arrábida (14 de fevereiro), Volta ao Alentejo (17 a 21 de fevereiro) e Grande Prémio Internacional de Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho (15 a 18 julho).

A Taça de Portugal será composta pela Prova de Abertura, na região de Aveiro, pela Clássica da Arrábida e pela Clássica Aldeias do Xisto (09 de maio).

De 18 a 20 de junho vão decorrer os Campeonatos Nacionais, ainda em local a designar.

Para o final da temporada, que em Portugal chega um mês antes do final das provas WorldTour e do circuito europeu, está agendada a Rota da Filigrana (18 de setembro), despedindo-se o pelotão no Festival de Pista, em Tavira, em 05 de outubro.

Calendário:

17 fev-21 fev: 47.ª Volta ao Algarve.

07 mar: 1.ª Prova da Taça de Portugal – Prova de Abertura – Região de Aveiro.

14 mar: 2.ª Prova da Taça de Portugal – Clássica da Arrábida.

17-21 mar: 38.ª Volta ao Alentejo.

28 mar: 25.ª Clássica da Primavera.

15-18 abr: Grande Prémio JN/O Jogo.

25 abr: Grande Prémio de Mortágua.

02 mai: Volta a Albergaria.

09 mai: 3.ª Prova da Taça de Portugal – Clássica Aldeia do Xisto.

13-16 mai: Grande Prémio O Jogo.

30 mai: 12.º Memorial Bruno Neves.

01-06 jun: 41.º Grande Prémio Abimota.

18-20 jun: Campeonatos Nacionais.

25-27 jun: Volta do Futuro

04 jul: 5.º Grande Prémio Anicolor.

15-18 jul: 43.º Grande Prémio Internacional de Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho.

04-15 ago: 82.ª Volta a Portugal.

21 ago: Circuito de Alcobaça.

22 ago: Circuito da Malveira.

23 ago: Circuito da Moita.

23 ago: Circuito de Nafarros.

30 ago-05 set: 30.º Grande Prémio Jornal de Notícias.

12 set: Campeonato Nacional de Rampa.

18 set: Rota da Filigrana.

05 out: Festival de Pista – Tavira.

