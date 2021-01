Votaram 90% dos inscritos para o voto em mobilidade no Algarve

O Algarve teve uma taxa de participação na ordem dos 90% no voto antecipado que decorreu no domingo, nas sedes de concelho, no âmbito das eleições presidenciais, disse ao JA uma fonte da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Os cerca de 10% de eleitores que, tendo manifestado desejo de votar em mobilidade, não o fizeram no passado domingo, poderão votar no dia oficial da votação, o próximo domingo, dia 24, desde que, entretanto, não tenham ficado em isolamento devido a infeção pela pandemia. Contudo, terão que o fazer na freguesia onde se encontram recenseados.

A votação antecipada em mobilidade teve início às 08:00 de domingo, com algumas filas e tempos de espera que chegaram a ser superiores a uma hora, tendo sido implementada devido à pandemia de covid-19.

Em Albufeira, dos 1283 inscritos, votaram 1130, enquanto em Aljezur das 156 inscrições, foram às urnas 149 pessoas.

No concelho de Castro Marim havia 162 inscritos para votar antecipadamente, tendo exercido o seu direito de voto 151 pessoas.

Em Lagos votaram 661 pessoas das 728 inscritas e Olhão teve 820 eleitores nas urnas das 895 previstas.

Dos dados fornecidos ao JA, Portimão destaca-se com o maior número de pessoas inscritas no voto antecipado, com 1545 votos num total de 1697 eleitores inscritos.

Já em Silves votaram 616 pessoas das 689 inscritas e Tavira teve 453 votos dos 509 previstos.

Em Vila do Bispo apenas três pessoas inscritas não se dirigiram às urnas, com um total de 133 inscrições, enquanto em Vila Real de Santo António houve 383 eleitores a votar dos 426 inscritos.

No domingo, dia 24 de janeiro, vão às urnas os restantes eleitores para escolher o próximo

Presidente da República.

