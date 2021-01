VRSA ajuda empresas com Gabinete de Apoio à Crise

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António criou esta semana o novo Gabinete de Apoio à Crise, que pretende ajudar todas as empresas do concelho de forma gratuita, anunciou a autarquia.

Através desta nova ferramenta, pretende-se “prestar aconselhamento e informação aos empresários e trabalhadores independentes, agora que se aproximam novas medidas restritivas em virtude da decretação de mais um Estado de Emergência, sendo previsível um novo abrandamento da atividade económica”, segundo o comunicado.

Este gabinete também fornece apoio no processo de candidatura e acesso a linhas de crédito do Governo.

O Gabinete de Apoio à Crise presta ainda informações jurídicas acerca dos normativos e diplomas que venham a ser decretados, como as limitações do funcionamento do comércio e empresas durante o Estado de Emergência, além de promover o encaminhamento psicológico e social.

Um dos objetivos principais é “promover ferramentas que possam preservar a capacidade produtiva das empresas e os postos de trabalho, garantindo que estas tenham a liquidez suficiente para satisfazer as suas obrigações com os fornecedores, os clientes, trabalhadores e o Estado”.

Este novo gabinete está disponível de segunda a sexta-feira, entre as 10:00 e as 13:00 através do telefone 910 890 100 ou do e-mail [email protected].

A equipa é constituída por funcionários da autarquia de Vila Real de Santo António que vão prestar todos os esclarecimentos necessários.

