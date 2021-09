VRSA: Avança requalificação do solo da Rua Teófilo Braga

A tão esperada requalificação da Rua Teófilo Braga, também conhecida popularmente como “Avenida”, em Vila Real de Santo António, começou esta terça-feira com o lançamento da primeira pedra e deverá ficar concluída em outubro.

“Hoje damos início a um projeto que desde há muito luto por ver concretizado”, começou por dizer o atual presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Luís Romão.

“Desde o primeiro dia que entrei na Câmara Municipal que luto por isto e finalmente podemos concretizar esta ação, que resultará na melhoria da imagem de uma das artérias mais frequentadas em todo o Algarve”, refere o autarca.

A obra deverá ficar concluída na primeira quinzena de outubro e vai decorrer apenas após o encerramento do comércio, entre as 19:00 e as 00:00, podendo ainda estender-se durante a madrugada “desde que não cause incómodos a quem vive na zona”.

“A ideia é minimizar ao máximo qualquer tipo de transtorno e por isso haverá sempre uma avaliação contínua dos trabalhos de forma a evitar qualquer situação menos agradável”, afirma.

Esta requalificação irá substituir os azulejos e o gradeamento do solo por outros “que procuram a recuperação dos materiais originais”, uma vez que os atuais já se encontram “sem cor, sujos e cheios de remendos”, acrescenta Luís Romão acerca da obra, que apenas é concretizável graças ao 100% de financiamento do fundo de jogo do Turismo de Portugal.

“Acreditamos que iremos ter uma avenida muito mais alegre e chamativa”, conclui.

