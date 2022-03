VRSA celebra aniversário de elevação a cidade na sexta-feira

Vila Real de Santo António vai comemorar o 34.º aniversário de elevação a cidade na próxima sexta-feira, dia 11 de março, anunciou a autarquia.

PUB

As comemorações têm início às 10:00, na Praça Marquês de Pombal, em frente ao edifício da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, com a cerimónia do hastear da bandeira e a entoação do Hino Nacional e do Hino das 4 Cidades, intitulado “O caracol da amizade”, pela Banda Filarmónica da Associação Cultural de VRSA.

Esta celebração está também associada ao aniversário de elevação a cidade do Fundão, Marinha Grande e Montemor-o-Novo, que se comemora no mesmo dia e que fazem parte do projeto “À descoberta das 4 cidades”.