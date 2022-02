VRSA: Centro Cultural recebe concertos solidários para ajudar João Pedro

O Centro Cultural de Vila Real de Santo António vai receber dois concertos solidários para ajudar João Pedro, um jovem de Monte Gordo que em novembro sofreu um traumatismo cranioencefálico grave e um AVC isquémico após uma agressão que ocorreu à saída de um bar, em Ayamonte.

O primeiro espetáculo, a Gala de Fado intitulada “Por ti, João Salvador”, vai decorrer a 19 de fevereiro pelas 21:30, com a participação dos fadistas Nádia Catarro, Luís Manhita, Isa de Brito e Luís Saturnino, com os músicos Gonçalo Rosa (guitarra portuguesa), Aníbal Vinhas (viola de fado), André Ramos (viola de fado) e Gonçalo Cercas (viola baixo).

Já a 26 de fevereiro, o mesmo espaço cultural recebe um concerto de António Manuel Ribeiro, o vocalista da banda UHF, com um espetáculo intimista e solidário que contará com a participação do grupo vilarrealense “Os Intencionais”

Os bilhetes encontram-se à venda no Centro Cultural António Aleixo e as receitas de bilheteira vão reverter na totalidade para a causa de João Pedro.

As entradas para a gala de fado têm um valor entre os 10 e os 20 euros, enquanto para o concerto de António Manuel Ribeiro custam entre 12,50 e 20 euros.