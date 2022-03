VRSA está a recolher bens para ajudar ucranianos

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António organizou uma campanha de recolha de bens com destino à Ucrânia, que sofre atualmente uma invasão por parte da Rússia, anunciou a autarquia.

Esta recolha de bens está a decorrer no quartel dos Bombeiros de VRSA, com a participação de voluntários.

A autarquia revelou esta sexta-feira que a campanha “está a ser um sucesso” e que já não são necessárias doações de roupa, uma vez que já existe “em quantidade suficiente”.

No entanto, apela ainda à doação de alimentos sólidos e não perecíveis como massas, arroz, cereais e conservas, além de medicamentos, artigos de saúde e de primeiros socorros, lanternas, esteiras e sacos-cama.

As doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira entre as 14:00 e as 20:00 e aos fins de semana entre as 10:00 e as 18:00.