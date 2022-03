VRSA marca presença na BTL e apresenta nova marca turística

O concelho de Vila Real de Santo António vai voltar a participar na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) entre os dias 16 e 20 de março, onde vai divulgar o que de melhor o município tem para oferecer aos visitantes, anunciou a autarquia.

VRSA vai estar presente num espaço integrado no stand da Região de Turismo do Algarve, apostando na diversidade da sua oferta turística e onde apresentará a nova marca da Eurocidade do Guadiana, intitulada “A Fronteira Líquida”.

Esta nova marca turística que inclui os municípios de VRSA, Castro Marim e Ayamonte (Espanha), ” apela não só às qualidades naturais e paisagísticas do território, mas também ao seu património cultural e à vasta oferta de atividades de lazer”, segundo o comunicado.

A apresentação vai decorrer no dia 16 de março, pelas 11:15, no pavilhão 1, dando seguimento ao que já foi apresentado na Feira Internacional de Turismo de Madrid, com a representação institucional dos três municípios transfronteiriços.

“A imagem partilhada pelos municípios situados em torno da foz do Guadiana aposta na união dos recursos turísticos das três povoações que servem de elo de ligação entre as regiões da Andaluzia e do Algarve, oferecendo o melhor de cada uma delas”, refere a autarquia em comunicado.