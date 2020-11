VRSA planta 150 árvores na mata nacional

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António concluiu esta semana a plantação de 150 pinheiros mansos na Mata Nacional das Dunas Litorais, anunciou a autarquia.

As árvores plantadas junto ao Caminho dos Três Pauzinhos, uma zona pedonal e de lazer que dá acesso à praia de Santo António, foram disponibilizadas pelo viveiro florestal de Monte Gordo.

A plantação e conservação destas árvores foram efetuadas pelo corpo de Sapadores Florestais de Vila Real de Santo António, respeitando o plano florestal do local e sem interferir com outras espécies protegidas.

Os novos pinheiros plantados vão ser objeto de manutenção e rega periódica, “de forma a garantir o sucesso da ação de reflorestação”, segundo a autarquia.

Esta iniciativa decorreu através do Gabinete Técnico Florestal do município, em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e contou com a participação da presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita e do vereador com o pelouro da Proteção Civil, Rui Pires.

Para o ano de 2022, está prevista uma segunda fase de cultivo.