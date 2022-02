VRSA recebe etapa da Volta ao Algarve 13 anos depois

A Edição de 2022 traz de volta o percurso da corrida a Vila Real de Santo António (VRSA), que já não recebia uma partida de etapa desde 2009. O contrarrelógio decorre no dia 19 de fevereiro e terá 32,2 km, unindo Vila Real de Santo António a Tavira.

A 48.ª Volta ao Algarve regressa à estrada entre os dias 16 e 20 de fevereiro. Segundo a organização, esta será mais uma edição de grande nível, com um percurso renovado e com etapas para todos os perfis de corredores, consolidando-a como uma das melhores provas do circuito UCI ProSeries.

A maior novidade da 48.ª Volta ao Algarve é a quarta etapa, por ser o contrarrelógio mais extenso dos últimos anos e por marcar o regresso da corrida a Vila Real de Santo António, cidade que já não recebia uma partida de etapa desde 2009.

O contrarrelógio de 2022 decorre no dia 19 de fevereiro e terá 32,2 quilómetros, unindo Vila Real de Santo António a Tavira. Pela extensão, permite que os contrarrelogistas puros possam gerir a corrida – incluindo as etapas de montanha – de forma a colocarem-se entre os favoritos ao triunfo na geral.

O local da partida desta, que será a quarta etapa, ficará situado na Avenida da República, frente ao Rio Guadiana, estando programada a saída do primeiro corredor por volta das 13:45. A presença das maiores estrelas do ciclismo promete trazer muita animação, público e entusiastas da modalidade à zona ribeirinha da cidade.

Estão inscritos 174 corredores, em representação de 25 equipas, dez das quais de categoria WorldTeam, o topo da pirâmide mundial. Entre os ciclistas anunciados pelas equipas estão 25 do top 100 mundial, um dos melhores registos de sempre da Volta ao Algarve.

O percurso da corrida, com um total de 795,8 quilómetros, distribui-se por cinco etapas que tocam a maior parte do território da região do Algarve, do litoral ao anterior, do Barlavento ao Sotavento.

A Volta ao Algarve será também a oportunidade para as equipas portuguesas pedalarem lado a lado com as grandes estrelas internacionais. Depois da vitória de João Rodrigues (W52-FC Porto) na edição de 2021 e do desempenho de Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) no contrarrelógio do mesmo ano, espera-se ambição renovada das dez equipas continentais de Portugal em 2022.

A Volta ao Algarve é a prova rainha do ciclismo na região. Com muita tradição e história, consta no palmarés de grandes campeões nacionais e internacionais e faz parte da UCI EuropeTour. A competição é organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo, contando com o apoio de várias entidades e autarquias, nomeadamente a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

Percursos da 48.ª Volta ao Algarve :

16 de fevereiro: 1.ª etapa: Portimão – Lagos, 199,1 km

17 de fevereiro: 2.ª etapa: Albufeira – Fóia (Monchique), 182,4 km

18 de fevereiro: 3.ª etapa: Almodôvar – Faro, 209,1 km

19 de fevereiro: 4.ª etapa: Vila Real de Santo António – Tavira, 32,2 km (CRI)

20 de fevereiro: 5.ª etapa: Lagoa – Malhão (Loulé), 173 km