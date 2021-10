VRSA recebe os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude

A cidade de Vila Real de Santo António vai receber os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude no dia 29 de outubro, pelas 20:30, vindos diretamente de Ayamonte, anunciou a autarquia.

Os símbolos partem de Ayamonte por via marítima, através do rio Guadiana, chegando a VRSA pelas 20:30, sendo acolhidas e seguindo em procissão até à Praça Marquês de Pombal.

As peças ficarão em exposição na praça central da cidade, onde decorrerá uma vigília entre as 22:00 e as 24:00 do mesmo dia.

Nos dias seguintes, 30 e 31 de outubro, os símbolos estarão patentes em exposição na Igreja Paroquial da Nossa Senhora da Encarnação.

As Jornadas Mundiais da Juventude decorrem em Lisboa, entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023.

