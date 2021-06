VRSA recebe Roadshow de Empreendedorismo e Inovação Empresarial

O Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, vai receber no dia 23 de junho, pelas 10:00, o “Algarve RESTART Innovation – Roadshow de Empreendedorismo e Inovação Empresarial”, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa consiste num dia aberto com workshops e palestras de sensibilização e promoção da inovação e internacionalização empresarial, além de uma mesa redonda onde “se pretende traçar um retrato socioeconómico que permita avaliar o impacto provocado pela pandemia no concelho de Vila Real de Santo António, bem como identificar estratégias de apoio à sua recuperação económica”.

Este evento vai decorrer com o objetivo de “contribuir para o processo de retoma económica do Algarve”, com a colaboração da Associação Nacional de Jovens Empresários, a Divisão de Empreendedorismo e Transferência da Tecnologia da Universidade do Algarve e a Associação Empresarial da Região do Algarve.

Este é o oitavo de 16 eventos do Roadshow Autárquico, que decorrem num modelo híbrido, de forma presencial para um número limitado de participantes, e online com transmissão em direto.

A iniciativa está a percorrer vários concelhos algarvios durante os meses de maio e junto, com um conjunto de atividades de promoção do empreendedorismo e apoio à atividade das start-ups e empresas da região, em parceria com autarquia e outras entidades.

As inscrições podem ser efetuadas aqui.

