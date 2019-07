Worshops ambientais em Castro Marim

Nas praias de Castro Marim irão realizar-se workshops de educação ambiental nos meses de julho e agosto, são gratuitos e de livre acesso, estando subordinados ao tema “Do rio ao mar sem lixo” e iniciam sempre às 9h30.

Esta atividade é desenvolvida no âmbito do programa Bandeira Azul, com dois objetivos em concreto, o de “Conhecer para Proteger” que se baseia na realização de atividades inspiradas na biodiversidade no ambiente marinho e costeiro, e de “Reaproveitar para Inovar” com atividades relativas à problemática da produção de resíduos, que pode ser minimizado através da reciclagem, do reaproveitamento de materiais e de deposição seletiva de resíduos. Uma iniciativa que pretende contribuir para a formação de cidadãos com uma maior consciência ambiental e de cidadania, e de igual modo, promover uma maior perceção da temática, especialmente junto das crianças e jovens.

Calendarização (sempre às 9h:30) na Praia do Cabeço,

dia 27 de julho “Reaproveitar para Inovar” com o Jogo do galo e Jogo

“Reciclagem”, dia 01 de agosto “Conhecer para Proteger”: Pintura de Tecido e

Jogo “A Vida nos Oceanos”, dia 06 de agosto “Reaproveitar para Inovar” com Jogo

de bowling e Jogo “Reciclagem”, dia 13 de agosto “Conhecer para

Proteger” com Pintura de tecido e Jogo “A vida nos Oceanos”, dia 22 de agosto

“Reaproveitar para Inovar” com o Jogo do galo e Jogo “Reciclagem”; na Praia

Verde, dia 28 de julho “Reaproveitar para Inovar” com o Jogo do galo e Jogo

“Reciclagem”, dia 02 de agosto “Conhecer para Proteger” com Pintura de Tecido e

Jogo “A Vida nos Oceanos”, dia 07 de agosto “Reaproveitar para Inovar” com Jogo

de bowling e Jogo “Reciclagem”, dia 14 de agosto “Conhecer para

Proteger” com Pintura de tecido e Jogo “A vida nos Oceanos”, dia 23 de agosto

“Reaproveitar para Inovar” com o Jogo do galo e Jogo “Reciclagem”; na Praia de

Alagoa (Altura) dia 21 de julho “Reaproveitar para Inovar” com o Jogo do galo e

Jogo “Reciclagem”, dia 31 de julho “Conhecer para Proteger” com Pintura de

Tecido e Jogo “A Vida nos Oceanos”, dia 05 de agosto “Reaproveitar para Inovar”

com Jogo de bowling e Jogo “Reciclagem”, dia 12 de agosto “Conhecer para

Proteger” com Pintura de tecido e Jogo “A vida nos Oceanos”, dia 21 de agosto

“Reaproveitar para Inovar” com o Jogo do galo e Jogo “Reciclagem”.