100 anos de Sophia de Mello Breyner Andresen

Para comemorar o centenário do nascimento de Sophia, O TEMPO – Teatro Municipal de Portimão sugere dois espetáculos, que refletem as múltiplas facetas de Sophia. A primeira atuação será no dia 31 de outubro, realizado pela Lisbon Poetry Orchestra e o segundo será no dia 8 de novembro, protagonizada pelo Quorum Ballet.

O primeiro espetáculo, “O Mundo de Sophia”, efetuado pela Lisbon Poetry Orchestra, será realizado a 31 de outubro, às 16h00 para alunos do ensino secundário e professores das escolas da cidade, com inscrições prévias, e outra às 21h30 para o público em geral, com ingressos no valor de 5€.

Este espetáculo, engloba poemas que atravessam diferentes fases da vida da autora, fazendo parte de uma narrativa que abrange, igualmente excertos de entrevistas e textos sobre a obra. Todo o concerto é estruturado de forma cronológica: Infância e Juventude, a vinda para Lisboa; o mar; as viagens: Grécia e Brasil; a luta contra a ditadura e a Revolução de Abril. É um espetáculo multimédia, com imagens, música e palavra dita.

Os elementos que integram a Lisbon Poety Orchestra, nas vozes: Nuno Miguel Guedes, Miguel Borges, André Gago e Paula Cortes; e os músicos: Filipe Valentim (teclados), Sérgio Costa (guitarra elétrica), Luís Bastos (saxofone, clarinete e guitarra acústica) e Alexandre Cortes (baixo elétrico).

O segundo espetáculo “Para lá do Mar de Sophia”, realizado pela companhia de dança contemporânea Quorum Ballet, será no dia 8 de novembro, às 10h00 e às 14h00 para alunos e professores do 2.º CEB (5.º ano), com inscrições prévias, e em 9 de novembro, pelas 16h00, para famílias e público em geral, com ingressos no valor de 5€. Um espetáculo, com coreografia de Daniel Cardoso. Uma viagem dançada, onde as palavras ganham vida numa coreografia de magia e simplicidade.

Os bilhetes serão 5€ e estão à venda online em tempo.bol.pt, na bilheteira do TEMPO, que está aberta de terça a sábado entre as 13h00 e as 17h30 e nas noites do espetáculo até ao seu início e ainda nos locais habituais aderentes da BOL, nomeadamente FNAC, Worten, CTT, Pousadas da Juventude, El Corte Inglês, Lojas Note! e Rede Serveasy.

Mais informações em www.teatromunicipaldeportimao.pt ou através dos contactos da bilheteira: 282 402 475 / 961 579 917