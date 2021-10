Cartaz completo do Festival de Órgão do Algarve

O festival conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve, das autarquias de Portimão, Faro, Loulé e Tavira, da Região de Turismo do Algarve, Diocese do Algarve, Cabido da Sé de Faro, Ordem do Carmo de Faro e as paróquias de Portimão, Boliqueime e Tavira.

A 14.ª edição do Festival de Órgão do Algarve vai arrancar em Portimão no dia 5 de novembro, na Igreja Matriz, com o organista António Esteireiro e o Coral Adágio, anunciou a Associação Música XXI.

Até ao dia 28 de novembro, este festival organizado pela Associação Música XXI vai passar também pelas igrejas de Faro, Boliqueime e Tavira, com entrada livre e sem a necessidade de reserva antecipada.

O festival conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve, das autarquias de Portimão, Faro, Loulé e Tavira, da Região de Turismo do Algarve, Diocese do Algarve, Cabido da Sé de Faro, Ordem do Carmo de Faro e as paróquias de Portimão, Boliqueime e Tavira.

Veja aqui quais os eventos do XIV Festival de Órgão do Algarve 2021

05 NOV | Portimão – Ig. Matriz – António Esteireiro e Coral Adágio

06 NOV | Faro – Ig. Sé – António Esteireiro

12 NOV | Boliqueime – Ig. Paroquial – Célia Sousa Tavares

13 NOV | Faro – Ig. Carmo – Célia Sousa Tavares

19 NOV | Tavira – Ig. Santiago – André Bandeira

20 NOV | Faro – Ig. Carmo – André Bandeira

26 NOV | Tavira – Ig. Misericórdia – André Ferreira e André Conde

27 NOV | Faro – Ig. Sé – Officium Ensemble e Sérgio Silva

28 NOV | Faro – Ig. Sé – Concerto de alunos da Escola de Órgão

Livro do Festival: https://heyzine.com/flip-book/9743b8d09d.html

