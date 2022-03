ABC cria estrutura para apoio clínico e psicológico a ucranianos

O Algarve Biomedical Center (ABC), com a Faculdade de Ciências Biomédicas e de Medicina da Universidade do Algarve, criou uma estrutura para “prestar apoio clínico, psicológico e emocional, e avaliações médicas” gratuitas, a ucranianos afetados pela guerra.

PUB

“O ABC disponibiliza-se a prestar apoio clínico, psicológico e emocional, e avaliações médicas, de forma gratuita, à comunidade que chegue a Portugal refugiada da guerra com a Rússia e aos ucranianos que já estão em Portugal”, anunciou o Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve.

Os ucranianos que necessitem de “cuidados médicos, apoio psicossocial e medicamentos” podem inscrever-se para serem apoiados através do contacto de email valeriya.chemeresiuk@abcmedicalg.pt, “que já está em funcionamento”, esclareceu o ABC num comunicado.

O ABC precisou que o contacto de email pertence à estudante de doutoramento em Portugal e natural da Ucrânia Valeriya Chemeresiuk, que ficará encarregada de articular “processo com as autoridades nacionais e regionais” e com a Câmara de Loulé, que “manifestou interesse” em colaborar no apoio à comunidade ucraniana.