São Brás deu início às comemorações do Centenário da Travessia Aérea do Atlântico Sul esta quinta-feira, dia 17, data que assinala o 153º aniversário do nascimento do Almirante Gago Coutinho. A cerimónia ficou marcada pela intenção do grupo Cidadãos pelo Aeroporto Gago Coutinho em “dar o nome de Gago Coutinho ao Aeroporto de Faro”. Será "um avanço cultural", nas palavras de um dos membros.

O Almirante Manuel Guerreiro, ilustre são-brasense e membro do movimento Cidadãos pelo Aeroporto Gago Coutinho, deu voz a todos aqueles que defendem Gago Coutinho como patrono do Aeroporto de Faro. Ao JA, o Almirante disse que esta intenção é “muito mais do que uma homenagem” e que é também “uma visão de futuro que beneficiará o Algarve e o País”. A dimensão histórica, cultural e científica do nome Gago Coutinho, é, a seu ver, “um trunfo muito grande”, sendo este projeto uma forma de vincular, longo a partir do aeroporto, a principal porta de entrada e de saída da região “que o Algarve não é só sol e praia e que há todo um património cultural que nos sustenta. Isto será um avanço cultural”, defende.

Em 2019, ano em que teve lugar a comemoração do 150.º aniversário do nascimento do Almirante Gago Coutinho, a Assembleia Municipal de São Brás de Alportel aprovou por unanimidade uma moção propondo ao Governo a atribuição do nome “Almirante Gago Coutinho” ao Aeroporto Internacional de Faro. Também a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) agendou esta temática para consideração pelos seus membros. Contudo, as limitações sanitárias que então surgiram e a que estivemos sujeitos nos dois últimos anos, vieram condicionar as iniciativas, ditando o protelar da sua concretização.

Agora, na ocasião em que se comemoram os 100 anos da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul, este Movimento entende ser “um dever reavivar o desígnio de homenagear o homem que abriu os céus ao mundo, retomando a iniciativa de propor a atribuição do nome ‘Almirante Gago Coutinho’ ao Aeroporto Internacional de Faro”, declarou o Almirante Manuel Guerreiro durante o seu discurso.

Na visão do Almirante Manuel Guerreiro, em termos temporais para a concretização desta intenção, este será um processo “relativamente fácil”, que após uma “maior densidade” estará “dependente da decisão do Governo”, apesar de não considerar esta intenção como algo “urgente”.

Na divulgação de tal pretensão, o Grupo realça “o apreço dos Algarvios pelo seu aeroporto, sendo notória a aspiração de o ver associado a tão relevante personalidade aeronáutica, oriunda da região”. Para o Almirante Manuel Guerreiro, atribuir ao Aeroporto de Faro o nome de “Aeroporto Almirante Gago Coutinho” seria uma forma “de nos projetarmos no mundo, lembrando, o engenho e a capacidade criativa da gente portuguesa e o seu contributo para o desenvolvimento da humanidade”.