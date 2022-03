A Seleção Nacional Sub21 de futebol joga no próximo dia 25 de março, sexta-feira, às 20:15 horas, no Portimão Estádio, frente à Islândia, em partida de qualificação para o Europeu 2023 e a Associação de Futebol (AF) do Algarve está a oferecer bilhetes.

Para isso, basta preencher devidamente o formulário até ao final de dia 23 de março, quarta-feira, em: https://afalgarve.pt/selecao-sub21-portimao-reserve-bilhetes/.