Água e saneamento de VRSA concessionados por 52 milhões de euros

.

A empresa Aquapor venceu o concurso internacional lançado pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António para a concessão dos serviços de abastecimento e saneamento de águas residuais do concelho.

Segundo adianta a autarquia em comunicado, “a empresa concessionária Águas de Vila Real de Santo António iniciará o contrato no dia 1 de janeiro com um orçamento superior a 52 milhões de euros”, sendo que “46 milhões de euros revertem para o município e 6,5 milhões de euros serão aplicados na renovação das redes de abastecimento de água e saneamento e no reforço dos serviços de atendimento e controlo”.

Esta nova empresa conta com a experiência do grupo Aquapor, que “opera no mercado há 30 anos e está presente em 14 concessões nacionais e internacionais com mais de 1,3 milhões de habitantes abrangidos”, informa o município de VRSA, sublinhando que “a Águas de Vila Real de Santo António assume um compromisso firme para o futuro do concelho com a garantia de um serviço de elevada qualidade aos seus clientes, elevado sentido de responsabilidade com a prestação de um serviço público essencial ao bem-estar da população e do uso eficiente dos recursos”.

JA