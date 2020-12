Águas do Algarve apoia Movimento Giving Tuesday e Associação Acreditar

PUB

Este ano, a Águas do Algarve e todo o Grupo Águas de Portugal junta-se novamente ao Movimento Giving Tuesday nesta altura do ano, apoiando a Associação Acreditar, anunciou a empresa.

O Giving Tuesday é o maior movimento mundial de solidariedade que tem por objetivo criar uma onda de generosidade que atinja todas as pessoas do planeta sob o mote “dá para mudar”. É um dia para toda a gente, em qualquer lugar, doar e retribuir à sua comunidade.

A Acreditar é uma associação composta por uma rede de partilha e apoio feita de crianças, jovens, pais e amigos que, desde 1994, ajuda a enfrentar da melhor maneira as dinâmicas que o cancro infantil impõe. A Associação acompanha todos os momentos da doença, nas Casas da Acreditar, nos hospitais ou no domicílio, e oferece apoio emocional, logístico, social ou outro que as famílias necessitem.

Esta é uma oportunidade em que cada um de nós pode fazer a diferença e demonstrar o nosso compromisso com a nossa comunidade.

A empresa apela à participação com este movimento solidário, através da oferta de donativos, que “podem contribuir para um pouco mais de conforto e alegria a estas crianças”.

Dados para ofertas:

– NIB: 0018 0355 0020 0013 1406 4

– Página para doação: https://www.easypay.pt/form/?f=acreditar

Saiba mais em https://projetos.givingtuesday.pt/…/vamos-juntar-familias/