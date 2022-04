AHETA acolhe duas novas empresas na sua sede

Com a assinatura dos respetivos contratos, iniciaram a sua atividade, integradas no edifício sede da Associação Dos Hotéis E Empreendimentos Turísticos Do Algarve (AHETA), mais duas empresas, foi anunciado esta quarta-feira pela entidade.

A CD Viagens, uma agência de viagens que opera online e também no atendimento direto ao público e a Simple2work, uma empresa de consultadoria, formação e auditoria na área de qualidade, ambiente, segurança e segurança alimentar, estão agora instaladas na sede da AHETA, em Albufeira.

Hélder Martins e Sílvia Loução da CD Viagens Hélder Martins e Filipa Ramos da Simple2Work

Estas empresas beneficiarão de um sistema de co-working e poderão utilizar todas as facilidades disponíveis no edifício.

A sede da AHETA dispõe ainda tem três gabinetes disponíveis para a instalação de empresas, os quais poderão ser utilizados a partir de setembro do corrente ano.