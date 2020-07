Albufeira apresenta festival online nas melhores paisagens do concelho

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

“Albufeira Summer Live” é o nome do mais recente festival de música online promovido pela Câmara Municipal de Albufeira, que vai decorrer em direto nas plataformas de streaming nos meses de julho e agosto, anunciou a autarquia.

Ao todo são quatro datas e oito localizações diferentes, com a atuação de artistas portugueses como Wilson Honrado, Diego Miranda, Pete Tha Zouk, Kura, Bubba Brothers, DJ China, Nuno Lopes e The Gift.

Através desta iniciativa, o município pretende “promover alguns dos melhores cenários do concelho, aliando a música às melhores paisagens”, segundo o comunicado.

O festival tem início a 17 de julho, com as atuações dos DJs Wilson Honrado e Diego Miranda, enquanto que no último dia deste mês estão agendadas as performances do olhanense Pete Tha Zouk e um DJ set em formato back to back de Luizinho e Jay Martin.

A 7 de agosto é a vez de Kura e dos DJs algarvios Bubba Brothers, enquanto que no dia 20 de agosto as performances ficam a cargo de DJ China, Gil Abrantes Sax, Marco Semedo, Nuno Lopes e a banda The Gift.

Nuno Lopes, que além de ator e protagonista da recente série de sucesso internacional da Netflix, “White Lines”, é DJ e vai atuar a bordo de uma embarcação marítimo-turística, “num passeio de envolverá cerca de uma centena de embarcações”, refere a autarquia.

A Câmara Municipal de Albufeira garante ainda que durante as atuações vão existir “surpresas visuais e musicais” e que o município “não pode deixar de investir naquilo que é a promoção das suas paisagens, da animação, da alegria e felicidade que a atividade turística proporciona àqueles que nos visitam”, refere o presidente José Carlos Rolo.

Para o autarca “esta iniciativa serve, não só para promover o destino, mas também para levar àqueles que este ano, pelas mais diversas razões, não nos podem visitar, um pouco daquilo que é o nosso concelho, no interior e no litoral, com as suas cores e paisagens únicas”, acrescentando ainda estar “muito expectante relativamente a esta iniciativa que é diferenciadora e pensamos, terá um forte impacto em quem verdadeiramente gosta de Albufeira”.