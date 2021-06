Albufeira celebra Santo António em regime de “palco móvel”

O Município de Albufeira vai levar a alegria dos arraiais populares aos albufeirenses, em nome de Santo António, com a iniciativa “Cá vai a Marcha”, que convida a população a fazer a festa em casa, enquanto um palco móvel se desloca por toda a cidade, com música ao vivo.

Vai ser no próximo dia 12 de junho, sábado, a partir das 20:00 e sobre o palco, vão estar os “Al-Mouraria”, com um vasto reportório típico das festas dos santos populares.

De acordo com a autarquia, a intenção é clara: evitar o contacto físico numa altura em que a Covid-19 ainda não está erradicada.

“É a celebração de um aspeto importantíssimo da nossa portugalidade”, refere o presidente da Câmara Municipal, “sendo que é um dos festejos mais apreciados em Albufeira, como um momento de alegria, tradição, amizade, fé e boa mesa com os produtos que nos chegam do mar e do campo”.

Contudo, José Carlos Rolo lembra que “este ano, não podemos facilitar nos festejos, embora os reconheçamos como de grande importância para a comunidade, pelo que o objetivo passa por celebrar em casa. Assar as sardinhas, enfeitar as varandas e dançar com os familiares. E

nós levamos a música por quem a sabe interpretar muito bem. Ao som das marchas, até nos sentimos mais portugueses”, refere ainda José Carlos Rolo, que todos os anos marca presença no Arraial de Santo António.

Os Al-Mouraria têm já a postos um reportório de cerca de três dezenas de cantigas típicas das marchas de bairro e do teatro de revista.

“É preciso que mantenhamos a boa disposição, apesar dos muitos revezes que a Covid-19 nos trouxe, a par de algumas medidas de política internacional que nos parecem incompreensíveis. Vamos acreditar que nos vamos manter firmes, nada está perdido e quem sabe, se Santo António não nos vai ajudar!”, conclui o autarca.

