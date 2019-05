Albufeira com “boa adesão” dos privados na reabilitação urbana

Os investidores privados estão a apostar fortemente na reabilitação de imóveis com recurso aos incentivos financeiros disponibilizados pelo Estado. O tema esteve em debate, no passado dia 9 de maio, no salão da Câmara de Albufeira, onde o presidente da autarquia manifestou o seu otimismo em relação ao futuro da cidade. “A aprovação do Plano de Ação e Reabilitação Urbana (PARU) constituiu uma oportunidade de incentivar o investimento privado, através do instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020), prevendo-se uma boa adesão dos proprietários para a reabilitação do espaço urbano nestas áreas”, disse José Carlos Rolo.

Este plano foi uma aposta forte do município que, em 2016, apresentou uma candidatura ao programa operacional Algarve 2020, constituída por três projetos de reabilitação urbana, que foi aprovada em primeiro lugar entre 13 municípios algarvios, obtendo a maior verba dos fundos europeus (apoio superior a 1 milhão de euros)…

