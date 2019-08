Albufeira combate vegetação infestante sem químicos

O município de Albufeira adquiriu recentemente uma máquina inovadora no que diz respeito ao combate das plantas infestantes na via pública. Trata-se de uma máquina elétrica que atua com água a elevadas temperaturas, evitando assim o uso de matérias químicas.

“O objetivo é reduzir progressivamente a aplicação de produtos químicos, prejudiciais ao ambiente, utilizando práticas mais sustentáveis e de impacte ambiental nulo”, adianta a autarquia, explicando que “esta tecnologia patenteada baseia-se na utilização de água aquecida a elevada temperatura (aproximadamente 120ºC), que, após contacto com a vegetação, destrói o tecido celular e o sistema radicular”. “Pelo facto de cozer as sementes, impede o seu processo de germinação”, acrescenta a câmara, frisando que “a aquisição deste equipamento insere-se na estratégia do município na redução das emissões atmosféricas e adoção das melhores práticas com vista à maximização da sustentabilidade ambiental do município”.

“Sabemos que a biosfera está sob uma grande ameaça e é responsabilidade de todos o que se passa com o ambiente. Com esta máquina, pretendemos manter os espaços públicos limpos e sem químicos, para bem de todos”, afirmou o presidente do município, José Carlos Rolo, que manifesta a vontade de adquirir mais máquinas similares para a higiene e limpeza de Albufeira.