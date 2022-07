Albufeira recebe campeonato nacional e torneio de patinagem artística

O Pavilhão Desportivo de Olhos de Água acolhe, entre os dias 20 e 24 de julho, o Campeonato Nacional de Patinagem Livre e o Torneio Nacional de Benjamins 2022. Atletas de 71 clubes vão disputar o seu lugar no pódio, dos quais 179 integram o Campeonato Nacional Patinagem Livre e 39 o Torneio Nacional de Benjamins.

O Campeonato Nacional de Patinagem Livre inclui atletas masculinos e femininas nas categorias de infantis, iniciados, cadetes, juvenis, juniores e seniores. Por sua vez, o Torneio Nacional de Benjamins compreende provas de dança e provas livres.

As provas vão decorrer no Pavilhão Desportivo de Olhos de Água. O Clube de Patinagem de Albufeira (CPA), irá ter em competição a jovem Mariana Faria, Luan Andrade e Jéssica Esteves. Irão também participar neste evento uma atleta do Futebol Clube de Ferreiras, Carolina Coelho, e da ARPA Albufeira, Leonor Fernandes. Serão, no total, cinco atletas a representar o município.

O evento terá a apresentação de espetáculos na cerimónia de abertura e de encerramento. No domingo, dia 24, terá lugar a Gala dos Campeões, na qual os campeões nacionais, nos vários escalões, irão realizar, segundo a organização, “um esquema de apresentação”.

Trata-se de uma organização da Federação de Patinagem de Portugal, com a colaboração do Clube de Patinagem de Albufeira e o apoio da Câmara Municipal de Albufeira e da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água.