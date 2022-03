Albufeira une esforços para receber dezenas de refugiados Ucranianos

O Salão Nobre acolheu esta quinta-feira uma reunião entre o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, a vereadora Cláudia Guedelha, a Proteção Civil, IPSS ́s do concelho, Bombeiros Voluntários, juntas de freguesia, párocos, Andriy Voukunovych e Lyudmyla Voznyuk.

Andriy Voukunovych, responsável pela Associação Alegria De Leste – Apoio Aos Imigrantes do Algarve, sedeada em Albufeira e Lyudmyla Voznyuk, responsável peça Associação Anjos da Misericórdia, foram figuras centrais num encontro que teve com objetivo “organizar uma resposta concertada entre todas as forças vivas do concelho, quanto a medidas de apoio que o município vai prestar aos refugiados ao nível da solidariedade, acolhimento e integração”.

“A qualquer momento, pode chegar a Albufeira um autocarro com cerca de 60 refugiados da Ucrânia”, salientou esta manhã Andriy Voukunovych.

A Câmara Municipal de Albufeira colocou ao dispor a linha direta da Proteção Civil “para apoio à comunidade ucraniana residente no concelho e aos ucranianos que cheguem a Albufeira por força do conflito militar que o país está a viver e o mesmo se aplica à população russa que vive, de igual modo, situação semelhante”, refere a Proteção Civil.

A autarquia confirmou que dispõe “de capacidade de alojamento para os refugiados ucranianos, bem como de alimentos e roupas suficientes”.

Também os Bombeiros Voluntários de Albufeira têm “mais de uma centena de paletes com alimentos e roupas” e irão promover, esta noite, pela 19:00, uma vigília frente à Câmara Municipal, no sentido de angariar donativos para a população ucraniana. À noite, os Paços do Concelho vão ficar iluminados de azul e amarelo.

A resposta às necessidades dos refugiados passará também, segundo o município, pelo estabelecimento de aulas de ensino regular ucraniano para as crianças e aulas de Língua Portuguesa.

O emprego é um fator que também será assegurado, assunto que será debatido numa reunião que irá ter lugar amanhã, dia 04, na AMAL, entre todos os municípios, “para uma resposta coordenada de toda a região face a este conflito militar e consequente crise humanitária”.