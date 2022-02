Alcoutim e CCDR dão mais um passo no projeto da Ponte Alcoutim-Sanlúcar

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do Algarve e o município de Alcoutim assinam esta sexta-feira, 11 de fevereiro, uma adenda ao protocolo de colaboração com a transferência de 100 mil euros para os estudos de preparação do projeto de nova Ponte Internacional entre Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana.

A assinatura da adenda ao contrato decorre no contexto de reunião de coordenação e monitorização organizada pelos Governos de Portugal e de Espanha sobre o avanço dos trabalhos preparatórios do projeto e estudos da nova ponte.

Com um financiamento assegurado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) com nove milhões de euros, este investimento público será concretizado pelo município de Alcoutim, contando com a intermediação e colaboração técnica da CCDR Algarve, na ligação à Estrutura de Missão Recuperar Portugal e com as diversas autoridades espanholas, constituindo um projeto que mobiliza o município de Alcoutim e o Ayuntamento Sanlúcar de Guadiana.