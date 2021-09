Alcoutim: Maior central fotovoltaica do País já está concluída

A maior central fotovoltaica do País e a maior central da Europa não subsidiada, Solara4, localizada em Martim Longo, no concelho de Alcoutim, já está concluída e com licença de exploração emitida a 15 de setembro, anunciou a Direção-Geral de Energia e Geologia.

Esta central fotovoltaica tem mais de 660 mil painéis com uma potência unitária entre os 330 W e os 340 W, num total de 219 MW instalados e uma potência de injeção na rede limitada a 200 MVA.

O local dispõe ainda de 40 postos de transformação e 125 inversores com potência disponível de 1600 kVA, ligada à rede elétrica de serviço público através da Subestação de Tavira, através de uma linha de serviço particular de 400 kV.

A central ocupa uma área descontínua de 320 hectares e foi objeto de Avaliação de Impacto Ambiental favorável.

“Este tipo de infraestruturas é essencial para Portugal alcançar o desiderato da promoção da descarbonização do setor energético e contribuí para as metas de energias renováveis previstas alcançar no PNEC 2030, representando mais de 1,3% desse esforço no que se refere à nova capacidade renovável do setor electroprodutor”, refere a Direção-Geral de Energia e Geologia.

Anualmente, a exploração vai evitar a emissão de 177 mil toneladas de CO2 e vai permitir abastecer de eletricidade o equivalente ao consumo de 200.000 casas.

